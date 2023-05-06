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США виділять 4 млрд доларів на боротьбу із забрудненням портів

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США, Субота 06 травня 2023 05:13
США виділять 4 млрд доларів на боротьбу із забрудненням портів Фото: США фінансує програму зі зменшення викидів у портах (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Адміністрація Джо Байдена надала 4 млрд доларів агенству з охорони навколишнього середовища для боротьби із забрудненням портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) запустило програми "Чисті порти" для зменшення викидів забруднюючих речовин у портах та "Чисті важкі транспортні засоби" для зменшення викидів з вантажівок поблизу портів та інших маршрутів.

EPA хоче отримати детальну інформацію про наявність, ринкову ціну та продуктивність вантажівок з нульовим рівнем викидів, портового обладнання та інші потреби в інфраструктурі для технологій без викидів.

"Програма спрямована на боротьбу зі згубним забрудненням, що прокачується через наші портові спільноти, шляхом інвестицій і встановлення стандартів, які сприятимуть переходу від брудного дизельного палива до чистих, американських технологій", - зазначив радник Білого дому з кліматичних питань Алі Заїді.

Нагадаємо, пентагон замовив ПТРК Javelin для армії США та союзників на понад 1 млрд доларів.

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