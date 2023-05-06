США выделят 4 млрд долларов на борьбу с загрязнением портов

Администрация Джо Байдена предоставила 4 млрд долларов агентству по охране окружающей среды для борьбы с загрязнением портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) запустило программы "Чистые порты" для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в портах и "Чистые тяжелые транспортные средства" для уменьшения выбросов из грузовиков вблизи портов и других маршрутов.

EPA хочет получить подробную информацию о наличии, рыночной цене и производительности грузовиков с нулевым уровнем выбросов, портового оборудования и других потребностях в инфраструктуре для технологий без выбросов.

"Программа направлена на борьбу с прокачивающейся через наши портовые сообщества гибельным загрязнением путем инвестиций и установления стандартов, которые будут способствовать переходу от грязного дизельного топлива к чистым, американским технологиям", - отметил советник Белого дома по климатическим вопросам Али Заиди.