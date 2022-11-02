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США виділять майже 48 млн доларів на програму з розмінування України

Фото: США виділять майже 48 млн доларів на програму з розмінування України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

США виділили 47,6 млн доларів компанії Tetra Tech для надання допомоги Україні в розмінуванні території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

Як випливає з документа, 30 вересня Держдепартамент виділив ці кошти Tetra Tech на те, щоб вона забезпечила допомогу Україні в розмінуванні території.

Компанія, зокрема, має сприяти розширенню можливостей Києва у тому, що стосується "пошуку та знешкодження мін, нерозірваних або покинутих боєприпасів, саморобних вибухових пристроїв".

За даними відомства, Tetra Tech проведе підготовку українських фахівців і "надасть їм інструменти, необхідні для виконання роботи". Уточнюється, що сумарно Держдепартамент має намір виділити протягом року 91 млн доларів на допомогу Україні в розмінуванні.

Нагадаємо, Україна отримала унікальну машину британського виробництва для розмінування територій Armtrac 400. Наразі транспортний засіб розмінує звільнені населені пункти Харківської області.

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