США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні на 6 млрд доларів

"Я радий оголосити про виділення 6 млрд доларів у рамках ініціативи допомоги Україні", - сказав він.

За його словами, це дозволить США закуповувати зброю, яку виробляють американські підприємства. Остін додав, що цей пакет допомоги є найбільшим.

"Він включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot. Більше безпілотників та іншого обладнання. Велика кількість артилерійських боєприпасів і ракет "земля-повітря". Щоб ця допомога була поставлена на стійку підставу", - додав чиновник.

Яку зброю отримають ЗСУ

Додаткові боєприпаси до ЗРК Патріот;

Додаткові боєприпаси для систем NASAMS;

Устаткування для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України;

Апаратура та системи для протидії дронам;

Боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;

Багатоцільові радари;

Протиартилерійські радари;

Додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

Артилерійські снаряди калібру 155 та 152 мм;

Високоточні авіаційні боєприпаси;

Безпілотні авіаційні системи Switchblade та Puma;

Тактичні машини для буксирування озброєння та техніки;

Боєприпаси для підриву;

Компоненти для підтримки українського виробництва дронів та інших можливостей;

Стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;

Допоміжні предмети та підтримка для навчання, технічного обслуговування та забезпечення підтримки.

Що було відомо про цю допомогу раніше

Вчора видання Poltico писало, що США готуються підписати контракти на постачання зброї та обладнання для української армії на 6 мільярдів доларів.

Повідомлялося, що пакет повинен буде включати системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами і ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

Також журналісти писали, що дане обладнання надходитиме в Україну протягом кількох років, оскільки гроші виділяються в рамках "Ініціативи сприяння безпеці України".