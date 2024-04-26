США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні на 6 млрд доларів

Сполучені Штати Америки сьогодні, 26 квітня, виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 млрд. доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна після засідання у форматі "Рамштайн" та на сторінку Міноборони США.
"Я радий оголосити про виділення 6 млрд доларів у рамках ініціативи допомоги Україні", - сказав він.
За його словами, це дозволить США закуповувати зброю, яку виробляють американські підприємства. Остін додав, що цей пакет допомоги є найбільшим.
"Він включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot. Більше безпілотників та іншого обладнання. Велика кількість артилерійських боєприпасів і ракет "земля-повітря". Щоб ця допомога була поставлена на стійку підставу", - додав чиновник.
Вчора видання Poltico писало, що США готуються підписати контракти на постачання зброї та обладнання для української армії на 6 мільярдів доларів.
Повідомлялося, що пакет повинен буде включати системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами і ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.
Також журналісти писали, що дане обладнання надходитиме в Україну протягом кількох років, оскільки гроші виділяються в рамках "Ініціативи сприяння безпеці України".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.