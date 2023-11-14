США виділили фінансову допомогу для розслідування воєнних злочинів Росії

"Оскільки Росія продовжує грубо порушувати міжнародне право, а війна диктатора Путіна з Україною продовжує призводити до надзвичайних страждань, Сполучені Штати, як і раніше, зосереджені на роботі з Україною та міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності тих, хто несе відповідальність за міжнародні злочини, вчинені в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в рамках непохитної прихильності територіальній цілісності та суверенітету України, а також сприянню всеосяжному правосуддю та притягненню до відповідальності за міжнародні злочини проти України та її народу, Державний департамент США надасть 1 мільйон доларів Міжнародному центру з розслідування злочинів агресії проти України, що був створений у Гаазі за підтримки Єврокомісії.

Для чого потрібен цей Центр

Цей Центр сприятиме розслідуванню агресивної війни Росії, надаючи Україні та країнам-партнерам форум для співпраці у створенні максимально переконливих доказів для майбутнього судового переслідування.

Прокурори з різних правових систем, включно з американською, вже працюють разом у Центрі, щоб зібрати і поділитися ключовими доказами, а також провести надійні та незалежні розслідування.

"Сполучені Штати пишаються тим, що підтримують Україну і наших міжнародних партнерів, підтверджуючи нашу прихильність дотриманню Статуту ООН і забезпеченню справедливості у зв'язку зі злочином агресії", - заявив Міллер.

Представник Держдепу закликав інші країни підтримати Центр і зробити свій внесок у міжнародні зусилля щодо забезпечення справедливості для України та відповідальності за агресивну війну Росії.

Воєнні злочини Росії

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно здійснює воєнні злочини. Низка країн Заходу засуджували Кремль за це і пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Нещодавно слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.

Також повідомлялось, що двоє російських військових минулого року катували жителів Миколаївської області. Українські правоохоронці оголосили їм про підозру.