Зазначається, що ця угода прискорює постачання двигунів для цього критично важливого засобу протиракетної оборони, призначеного для збройних сил США та їхніх союзників.

Цей багаторічний контракт, що є частиною масштабних угод загальною вартістю 3 млрд доларів охоплює постачання твердопаливних ракетних двигунів та запобіжних пристроїв системи запалювання, необхідних компанії Lockheed Martin для виробництва протиракет PAC-3 MSE.

"Ми оперативно реагуємо на потреби, перетворюючи багаторічні інвестиції в силові установки на розширені виробничі потужності для наших військових. Починаючи з 2019 року, ми модернізували нашу промислову базу, спрямувавши понад 2 млрд доларів у технології та інфраструктуру для виробництва боєприпасів", - заявив Бен Девіс, корпоративний віце-президент Northrop Grumman.

За його словами, цей контракт дозволяє масштабувати наші зусилля, щоб компанія могла швидше постачати більшу кількість протиракет PAC-3 MSE для збройних сил США та їхніх союзників.