США не верят, что Китай предоставил достаточно данных о начале пандемии
Белый дом считает, что Пекин недостаточно открыт в вопросе расследования причин появления коронавируса. В Вашингтоне призвали ВОЗ и КНР активнее расследовать причины появления COVID-19.
Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на телеканале CBS.
"У нас есть вопросы к Китаю, поскольку мы не верим, что Китай предоставил достаточно данных о том, как пандемия начала распространяться в Китае, а затем и во всем мире", - сказал Салливан.
Он также выразил мнение, что ВОЗ придется осуществить объемную работу для определения того, откуда на самом деле возникла коронавирусная инфекция.
Помощник президента США подчеркнул, что мир нуждается в «заслуживающем доверие, открытом, транспарентном международном расследовании».
Ранее ВОЗ заявила, что версия о завозе COVID-19 в Китай извне является маловероятной.
Личность первого пациента с коронавирусом пока не установлена, но в ВОЗ предполагают, что это мужчина лет 40, который живет с женой и ребенком, без экзотических путешествий и контактов.
Ранее сообщалось, что версия о том, что коронавирус могли завезти в Китай извне, является крайне маловероятной. Она не нашла подтверждения во время работы группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в этой стране.
Также эксперты ВОЗ пришли к выводу о том, что масштаб эпидемии коронавируса мог быть большим, чем считалось ранее.