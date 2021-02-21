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США не верят, что Китай предоставил достаточно данных о начале пандемии

Новина українською → Вашингтон, Воскресенье 21 февраля 2021 23:27
США не верят, что Китай предоставил достаточно данных о начале пандемии Фото: ученые (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Белый дом считает, что Пекин недостаточно открыт в вопросе расследования причин появления коронавируса. В Вашингтоне призвали ВОЗ и КНР активнее расследовать причины появления COVID-19.

Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на телеканале CBS.

"У нас есть вопросы к Китаю, поскольку мы не верим, что Китай предоставил достаточно данных о том, как пандемия начала распространяться в Китае, а затем и во всем мире", - сказал Салливан.

Он также выразил мнение, что ВОЗ придется осуществить объемную работу для определения того, откуда на самом деле возникла коронавирусная инфекция.

Помощник президента США подчеркнул, что мир нуждается в «заслуживающем доверие, открытом, транспарентном международном расследовании».

Ранее ВОЗ заявила, что версия о завозе COVID-19 в Китай извне является маловероятной.

Личность первого пациента с коронавирусом пока не установлена, но в ВОЗ предполагают, что это мужчина лет 40, который живет с женой и ребенком, без экзотических путешествий и контактов.

Ранее сообщалось, что версия о том, что коронавирус могли завезти в Китай извне, является крайне маловероятной. Она не нашла подтверждения во время работы группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в этой стране.

Также эксперты ВОЗ пришли к выводу о том, что масштаб эпидемии коронавируса мог быть большим, чем считалось ранее.

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