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У США вертоліт врізався в житловий будинок, є загиблий

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 05:28
Фото: місце події (wydaily.com)
Фото: місце події (wydaily.com)

Після падіння вертольота на житловий будинок спалахнула пожежа

У Вільямсбурзі (Вірджинія, США) вертоліт врізався в житловий будинок, в результаті загинула одна людина. Про це повідомляє прес-служба Федерального управління цивільної авіації США (FAA) в Twitter.

Так, за даними каналу WTKR, у результаті катастрофи загинув один чоловік.

Повідомляється, що медичний вертоліт Eurocopter EC 135 впав на селище таунхаусів, викликавши сильну пожежу.Причини катастрофи поки що невідомі. На місці події працюють пожежники і експерти Федерального управління авіації.

За словами прес-секретаря поліції штату Вірджинія Мішель Анайі, підтверджена загибель однієї людини в результаті трагедії. Стать загиблого поки невідома, однак встановлено, що ним не є пілот вертольота.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Міссісіпі розбився надзвуковий навчальний літак ВПС США Northrop T-38 Talon.

Інцидент стався під час тренувального польоту на північному сході штату. Літак впав і загорівся в околицях бази ВПС Коламбус.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, пожежа, катастрофа, вертолет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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