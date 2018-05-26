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США ведуть успішні переговори з КНДР про зустріч 12 червня

НовиниПолітика    26.05.2018 - 06:15
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Як і планувалося раніше, зустріч повинна відбутися 12 червня в Сінгапурі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що переговори з Північною Кореєю з приводу зустрічі з Кім Чен Ином йдуть успішно. Про це Трамп заявив у своєму Twitter.

Він повідомив, що зустріч з лідером КНДР швидше за все відбудеться, згідно з попередніми домовленостями, 12 червня.

"Ми ведемо дуже продуктивні переговори з Північною Кореєю про повернення до проведення саміту, який, швидше за все, відбудеться в Сінгапурі в той же день, 12 червня. Якщо буде необхідно, він буде подовжений", - поінформував Трамп у своєму Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп скасував зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "через відверто ворожі висловлювання" з боку лідера КНДР.

У відповідь на це, в КНДР заявили, що вважають рішення президента США Дональда Трампа про скасування спільного саміту, запланованого на 12 червня, несподіваним і розраховують на подальшу роботу над досягненням миру.

Зокрема, в КНДР заявили, що Північна Корея готова до проведення саміту з США в будь-який час. У свою чергу Трамп назвав "продуктивною" заяву Північної Кореї по переговори.

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Теги публікації: Дональд Трамп, Сполучені Штати Америки, КНДР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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