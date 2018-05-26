США ведуть успішні переговори з КНДР про зустріч 12 червня

Як і планувалося раніше, зустріч повинна відбутися 12 червня в Сінгапурі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що переговори з Північною Кореєю з приводу зустрічі з Кім Чен Ином йдуть успішно. Про це Трамп заявив у своєму Twitter.

Він повідомив, що зустріч з лідером КНДР швидше за все відбудеться, згідно з попередніми домовленостями, 12 червня.

"Ми ведемо дуже продуктивні переговори з Північною Кореєю про повернення до проведення саміту, який, швидше за все, відбудеться в Сінгапурі в той же день, 12 червня. Якщо буде необхідно, він буде подовжений", - поінформував Трамп у своєму Twitter.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп скасував зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "через відверто ворожі висловлювання" з боку лідера КНДР.

У відповідь на це, в КНДР заявили, що вважають рішення президента США Дональда Трампа про скасування спільного саміту, запланованого на 12 червня, несподіваним і розраховують на подальшу роботу над досягненням миру.

Зокрема, в КНДР заявили, що Північна Корея готова до проведення саміту з США в будь-який час. У свою чергу Трамп назвав "продуктивною" заяву Північної Кореї по переговори.