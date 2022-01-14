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США устроят "громкие разборки" в ООН, если Россия нападет на Украину, - FP

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Пятница 14 января 2022 19:44
США устроят "громкие разборки" в ООН, если Россия нападет на Украину, - FP Фото: постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты планируют громкие публичные разборки с Россией в Совете Безопасности ООН. В частности, в случае вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

Администрация Джо Байдена хочет воспользоваться ООН, чтобы подчеркнуть дипломатическую изоляцию России и, по возможности, вбить клин между Россией и ее самым крупным союзником, Китаем, который был одним из сторонников защиты территориального суверенитета стран-членов ООН.

"Эта попытка станет для посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд серьезным испытанием ее навыков ведения дебатов, поскольку ей предстоит встретиться лицом к лицу с послом России Василием Небензей", - говорится в материале.

По словам высокопоставленного американского чиновника, США уже информируют ключевых союзников в Европе и в Совете Безопасности ООН о военной деятельности России и готовятся к возможному публичному противостоянию.

Чиновник на условиях анонимности заявил, что военная угроза России наносит удар "в самое сердце Устава ООН".

"Привлечение внимания к кризису имеет определенную ценность. Это продемонстрирует, насколько изолирована Россия в Совете Безопасности и на мировой арене. Это также даст возможность американским чиновникам противостоять тому, что, как ожидают США, будет волной российской дезинформации", - заявил он.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на чиновника в Белом доме сообщил, что в администрации Джо Байдена есть доказательства того, что Россия подготовила боевиков для проведения операции под чужим флагом на Донбассе.

Ранее также украинская разведка сообщала о подготовке таких провокаций. В частности, до российского контингента в Приднестровском регионе Молдовы довели, что Украина якобы готовится атаковать его в районе артиллерийских складов возле села Колбасна.

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ООН Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина
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