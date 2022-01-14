США устроят "громкие разборки" в ООН, если Россия нападет на Украину, - FP
Соединенные Штаты планируют громкие публичные разборки с Россией в Совете Безопасности ООН. В частности, в случае вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.
Администрация Джо Байдена хочет воспользоваться ООН, чтобы подчеркнуть дипломатическую изоляцию России и, по возможности, вбить клин между Россией и ее самым крупным союзником, Китаем, который был одним из сторонников защиты территориального суверенитета стран-членов ООН.
"Эта попытка станет для посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд серьезным испытанием ее навыков ведения дебатов, поскольку ей предстоит встретиться лицом к лицу с послом России Василием Небензей", - говорится в материале.
По словам высокопоставленного американского чиновника, США уже информируют ключевых союзников в Европе и в Совете Безопасности ООН о военной деятельности России и готовятся к возможному публичному противостоянию.
Чиновник на условиях анонимности заявил, что военная угроза России наносит удар "в самое сердце Устава ООН".
"Привлечение внимания к кризису имеет определенную ценность. Это продемонстрирует, насколько изолирована Россия в Совете Безопасности и на мировой арене. Это также даст возможность американским чиновникам противостоять тому, что, как ожидают США, будет волной российской дезинформации", - заявил он.
Напомним, ранее CNN со ссылкой на чиновника в Белом доме сообщил, что в администрации Джо Байдена есть доказательства того, что Россия подготовила боевиков для проведения операции под чужим флагом на Донбассе.
Ранее также украинская разведка сообщала о подготовке таких провокаций. В частности, до российского контингента в Приднестровском регионе Молдовы довели, что Украина якобы готовится атаковать его в районе артиллерийских складов возле села Колбасна.