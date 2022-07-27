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США ускоряют поставки оружия Украине, - Пентагон

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Вашингтон, Среда 27 июля 2022 00:57
США ускоряют поставки оружия Украине, - Пентагон Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США прилагают усилия, чтобы как можно скорее передать Украине вооружение и технику, в том числе системы HIMARS, из последнего пакета оборонной помощи, о котором было заявлено на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Как сообщает министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры по телефону со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Остин заверил Резникова, что "Соединенные Штаты стремятся как можно скорее доставить оборудование в Украину".

Отмечается, что собеседники обсудили результаты недавней встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн-4", а также текущую помощь в сфере безопасности, включая недавнее обязательство США предоставить системы HIMARS.

В ходе переговоров также было условлено поддерживать тесную координацию.

Ранее о телефонном разговоре сообщил Алексей Резников. По его словам, стороны обсудили итоги четвертого заседания в формате "Рамштайн".

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