США упростили въезд для беженцев из Украины

Администрация президента США Джо Байдена объявила о новой программе под названием "Единство для Украины". Она обеспечит упрощенный процесс для украинцев, желающих приехать в Соединенные Штаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Этот шаг является частью обязательства Байдена принять до 100 тысяч беженцев от войны из Украины и призван заинтересовать украинцев приехать в США.
Представители администрации заявили, что многие украинцы по-прежнему планируют остаться в Европе, но ожидается, что новая программа послужит для большей части из 100 тысяч человек.
Программа потребует от украинцев, желающих въехать в США, гарантий от гражданина США или организаций по переселению и некоммерческих организаций.
Чтобы иметь право на участие в программе, люди должны будут пройти строгую проверку и проверку безопасности, включая биографический и биометрический контроль, а также пройти вакцинацию и выполнить другие требования общественного здравоохранения, включая получение вакцины против COVID-19. Украинцы также должны проживать в Украине по состоянию на 11 февраля.
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