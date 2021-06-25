ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В США украинского хакера приговорили к семи годам тюрьмы

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 25 июня 2021 22:10
В США украинского хакера приговорили к семи годам тюрьмы Фото: в США украинского хакера приговорили к семи годам тюрьмы (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Суд в Западном округе Вашингтона приговорил гражданина Украины к семи годам тюремного заключения за свою роль в преступной деятельности хакерской группы FIN7. Суд также обязал обвиняемого выплатить реституцию в размере 2, 5 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

33-летний Андрей Колпаков, который использовал несколько разных имен, работал в FIN7 хакером высокого уровня, которого группа называла "пин-тестером". Он был арестован в Лепе, Испания, 28 июня 2018 года по запросу американских правоохранительных органов и был экстрадирован в США 1 июня 2019 года.

В июне 2020 года он признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводов и одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного взлома.

Начиная с 2015 года, члены FIN7 совершили кибератаки на сотни американских компаний, взломали тысячи компьютерных систем и похитили миллионы номеров кредитных и дебетовых карт клиентов, которые потом продавали с целью получения прибыли.

Колпаков участвовал в FIN7 по меньшей мере с апреля 2016-му. Он также руководил другими хакерами.

Читайте РБК-Украина в Google News
хакеры украинцы Соединенные Штаты Америки приговор
NEWS
Задержка поездов, поваленные деревья и пострадавший: последствия непогоды на западе Украины
Задержка поездов, поваленные деревья и пострадавший: последствия непогоды на западе Украины
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун