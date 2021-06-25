В США украинского хакера приговорили к семи годам тюрьмы

Суд в Западном округе Вашингтона приговорил гражданина Украины к семи годам тюремного заключения за свою роль в преступной деятельности хакерской группы FIN7. Суд также обязал обвиняемого выплатить реституцию в размере 2, 5 млн долларов.

33-летний Андрей Колпаков, который использовал несколько разных имен, работал в FIN7 хакером высокого уровня, которого группа называла "пин-тестером". Он был арестован в Лепе, Испания, 28 июня 2018 года по запросу американских правоохранительных органов и был экстрадирован в США 1 июня 2019 года.

В июне 2020 года он признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводов и одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного взлома.

Начиная с 2015 года, члены FIN7 совершили кибератаки на сотни американских компаний, взломали тысячи компьютерных систем и похитили миллионы номеров кредитных и дебетовых карт клиентов, которые потом продавали с целью получения прибыли.

Колпаков участвовал в FIN7 по меньшей мере с апреля 2016-му. Он также руководил другими хакерами.