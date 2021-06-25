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У США українського хакера засудили до семи років в'язниці

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Вашингтон, П'ятниця 25 червня 2021 22:10
У США українського хакера засудили до семи років в'язниці Фото: у США українського хакера засудили до семи років в'язниці (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Суд у Західному окрузі Вашингтона засудив громадянина України до семи років тюремного ув'язнення за свою роль у злочинній діяльності хакерської групи FIN7. Суд також зобов'язав обвинуваченого виплатити реституцію в розмірі 2, 5 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції США.

33-річний Андрій Колпаков, який використовував кілька різних імен, працював у FIN7 хакером високого рівня, якого група називала"пін-тестером". Він був заарештований в Лепе, Іспанія, 28 червня 2018 року за запитом американських правоохоронних органів і був екстрадований в США 1 червня 2019 року.

У червні 2020 року він визнав себе винним за одним пунктом звинувачення в змові з метою здійснення шахрайства з використанням проводів і одному пункту звинувачення в змові з метою здійснення комп'ютерного злому.

Починаючи з 2015 року, члени FIN7 здійснили кібератаки на сотні американських компаній, зламали тисячі комп'ютерних систем і викрали мільйони номерів кредитних і дебетових карт клієнтів, які потім продавали з метою отримання прибутку.

Колпаков брав участь у FIN7 щонайменше з квітня 2016-го. Він також керував іншими хакерами.

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