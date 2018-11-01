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США і Туреччина почали спільне патрулювання на півночі Сирії

Новини » Політика    01.11.2018 - 21:30
Фото: Хулузи Акар (cdnuploads.aa.com.tr)
Фото: Хулузи Акар (cdnuploads.aa.com.tr)

З червня сили Туреччини і США здійснювали скоординоване, але незалежне патрулювання поблизу Манбіджа

Турецькі і американські сили почали спільне патрулювання на півночі Сирії в районі міста Манбідж. Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулузи Акар, повідомляє Reuters.

Манбідж, розташований приблизно в 30 км від турецького кордону, став джерелом розбіжностей між Анкарою і Вашингтоном після того, як курдські сили взяли під контроль цей регіон в 2016 році, витіснивши при підтримці США терористів "Ісламської держави".

З червня сили Туреччини і США здійснювали скоординоване, але незалежне патрулювання поблизу Манбиджа.

Очевидці повідомляють, що сьогодні конвой з шести військових транспортних засобів, деякі з яких були під американським і турецьким прапорами, вів патрулювання приблизно в 20 км від Манбиджа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина домовилася з США про спільні дії в сирійському регіоні Манбідж.

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