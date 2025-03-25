США в тупику. Експерт пояснив, чому Вашингтон переоцінив свій вплив на Україну

Сполучені Штати Америки переоцінили свій вплив на Україну. Саме тому зараз Вашингтон перебуває у тупику через відсутність важелів впливу.

Що передувало

Днями спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що головною проблемою у війні Росії проти України є питання Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Він, посилаючись на російські фейкові референдуми стверджував, що населення цих областей нібито хоче бути у складі РФ.

Що каже експерт

На думку Загороднього, подібні заяви Віткоффа є проявом слабкості, адже наразі США знаходяться в величезному тупику щодо війни в Україні.

"Вони переоцінили свій вплив на Україну. Виявляється, що важелів впливу немає. І вони недооцінили природу війни. Вони думали, що зараз все "порішаємо", що тут посварилися ці народи невідомо чого, і давайте по простіше підемо. І нічого не виходить", - каже Загородній.

Він вважає, що Віткофф міг дати якісь обіцянки президенту США Дональду Трампу щодо припинення війни в Україні, однак тепер у політика нічого не виходить.

"І судячи з його поведінки, таке ми вже бачили, у 90-ті воно швидко закінчилося, що "все порішаємо", "я там і знаю", "ми там розберемося" тощо, а нічого не виходить. Росіяни не хочуть йти на те, що пропонують американці. Американці не хочуть йти на те, що на них тиснуть росіяни. В тупику. Припинити вогонь не виходить. Росіяни висувають додаткові умови", - каже експерт.

Саме тому Віткофф почав робити непевні заяви щодо перемир'я, адже стає все очевидніше для всього світу, що через голову України і через голову Європи нічого не виходить.

Перемир'я України та Росії

На початку березня Штати виступили з пропозицією щодо 30-денного припинення вогню між Україною та Росією. Тоді Україна підтримала цю ідею, але Росія не дала прямої згоди. У Кремлі висловили низку додаткових умов, серед яких припинення мобілізації та зупинка постачання західної зброї для ЗСУ.

Минулими вихідними в Ер-Ріяді відбувся черговий раунд переговорів США з делегаціями України та Росії щодо завершення війни. На зустрічі американської та української сторін обговорювалися припинення вогню в регіоні Чорного моря для забезпечення вільного судноплавства. А також припинення атак на українські порти.

24 березня Штати продовжили переговори з росіянами, які тривали 12 годин. Після них відбудуться додаткові переговори з українською стороною.