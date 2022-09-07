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США тренировали военных ВСУ, потопивших российский корабль "Василий Бех"

Новина українською →
Среда 07 сентября 2022 21:45
США тренировали военных ВСУ, потопивших российский корабль "Василий Бех" Фото: США тренировали военных ВСУ, которые потопили корабль РФ "Василий Бех" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Пентагоне заявили, что украинские военные, которые поразили российский военный корабль "Василий Бех", прошли обучение в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.

Об этом заявил заместитель руководителя Пентагона Билл Лаплант. По его словам, военные прошли учения на противокорабельных ракетах Harpoon, которыми и был потоплен корабль, в США в конце мая.

Ракету Украине предоставила страна-союзник США, название которой представитель Пентагона отказался называть, а уточнил, что ее сняли с корабля и установили на автомобильную платформу.

"Сейчас происходят невероятные инновации, а мы просто недостаточно об этом говорим", - заявил Лаплант.

Также по его информации, украинские военные использовали Harpoon для потопления еще одного военного корабля РФ, но не назвал какого.

Напомним, что в июне в результате удара украинскими защитниками по российскому буксиру "Василий Бех", было поражено 70% экипажа. При этом судьба остальных - неизвестна.

Потом журналист Washington Post Дэн Ламот заявил, что буксир "Василий Бех" уничтожен ракетой Harpoon.

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