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США тиснуть на Швейцарію з метою заморожування російських активів та передачі їх Україні

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Вівторок 03 січня 2023 15:15
США тиснуть на Швейцарію з метою заморожування російських активів та передачі їх Україні Фото: США тиснуть на Швейцарію з метою заморожування російських активів (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати та інші західні партнери тиснуть на Швейцарію через заморожені російські активи, які будуть використані для відновлення України після російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Neue Zürcher Zeitung.

Швейцарія заблокувала російські фінансові активи на суму близько 7,5 млрд. франків, а також 15 об'єктів нерухомості.

Міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс заявив, що конфіскація коштів у країн чи приватних осіб – справа делікатна для Швейцарії, а право власності є цінним активом. Однак це питання є великою міжнародною темою. Окрім України, за конфіскацію виступають США та країни Східної Європи.

За оцінками асоціації банкірів, сума російських активів у Швейцарії становить близько 150-200 млрд франків. Однак більшість цих грошей належить людям, які не підпадають під санкції. Федеральний уряд Швейцарії відреагував на дискусії та створив робочу групу з вивчення цього питання.

Проти конфіскації російських активів виступає Франц Грютер, який очолює Комісію із зовнішньої політики Швейцарії.

"Ми не повинні раптово відмовлятися від наших принципів верховенства права", – сказав він. Грютер побоюється, що інші конфлікти також призведуть до експропріації.

Раніше ми писали, що Швейцарія розширила список санкцій проти Росії у зв'язку з прийнятими ЄС новими обмеженнями через постачання іранських безпілотників до Росії і продовження війни в Україні.

Також нагадаємо, що 16 грудня Європейський Союз офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

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