США тиснуть на Швейцарію з метою заморожування російських активів та передачі їх Україні
Сполучені Штати та інші західні партнери тиснуть на Швейцарію через заморожені російські активи, які будуть використані для відновлення України після російського вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Neue Zürcher Zeitung.
Швейцарія заблокувала російські фінансові активи на суму близько 7,5 млрд. франків, а також 15 об'єктів нерухомості.
Міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс заявив, що конфіскація коштів у країн чи приватних осіб – справа делікатна для Швейцарії, а право власності є цінним активом. Однак це питання є великою міжнародною темою. Окрім України, за конфіскацію виступають США та країни Східної Європи.
За оцінками асоціації банкірів, сума російських активів у Швейцарії становить близько 150-200 млрд франків. Однак більшість цих грошей належить людям, які не підпадають під санкції. Федеральний уряд Швейцарії відреагував на дискусії та створив робочу групу з вивчення цього питання.
Проти конфіскації російських активів виступає Франц Грютер, який очолює Комісію із зовнішньої політики Швейцарії.
"Ми не повинні раптово відмовлятися від наших принципів верховенства права", – сказав він. Грютер побоюється, що інші конфлікти також призведуть до експропріації.
Раніше ми писали, що Швейцарія розширила список санкцій проти Росії у зв'язку з прийнятими ЄС новими обмеженнями через постачання іранських безпілотників до Росії і продовження війни в Україні.
Також нагадаємо, що 16 грудня Європейський Союз офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.
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