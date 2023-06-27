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У США Tesla на автопілоті зіткнулася з вантажівкою

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Вівторок 27 червня 2023 03:08
У США Tesla на автопілоті зіткнулася з вантажівкою Фото: авто Tesla на автопілоті врізалось у вантажівку (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Автомобіль компанії Tesla, який працював в режимі атопілота врізався в нерухому вантажівку на шосе в штаті Пенсільванія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними поліції штату Пенсільванія, в понеділок 26 червня, Tesla рухалася по середній смузі шосе, коли врізалася в задню частину вантажівки Freightliner, яка була припаркована в тій же смузі.

Поліція повідомила, що автомобіль не впорався з керуванням через те, що він був на автопілоті, додавши, що 18-річного водія звинувачують у необережному водінні.

Також, регуляторні органи США розслідують серію аварій, коли автомобілі Tesla на автопілоті зіткнулися з припаркованими автомобілями швидкої допомоги.

Технологія автономного керування Tesla

Глава компанії Tesla Ілон Маск заявив, що компанія, ймовірно, запустить технологію повного автономного керування вже цього року і у зв'язку з цим розраховує отримати значний прибуток.

Технологія автопілота в її нинішньому вигляді зазнає ретельної перевірки з боку регулюючих органів США після кількох серйозних аварій. Tesla заявила, що технологія не робить автомобіль автономним та потребує контролю з боку водія.

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