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У США протягом тижня надійшли погрози на адресу восьми Walmart

Новини » Надзвичайні події    12.08.2019 - 02:24
У США протягом тижня надійшли погрози на адресу восьми Walmart
Фото: супермаркет Walmart (Wikipedia)

Усі загрози виявилися неправдивими

У Сполучених Штатах протягом тижня щонайменше вісім супермаркетів торговельної мережі Walmart отримали погрози про збройний напад. Про це повідомили представники місцевої влади, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Зі слів влади, протягом тижня надходило кілька неправдивих погроз розправи і проводилися евакуації покупців, зокрема у місті Вінтер-Парк і окрузі Гіллсборо (штат Флорида), а також двох містах штату Техас і в двох містах штату Міссурі.

Так, 4 серпня у місті Гібсонтон (штат Флорида) 31-річний Вейн Лі Паджетт зателефонував у місцевий Walmart і погрожував приїхати в найближчу хвилину і відкрити стрілянину, але загроза виявилася неправдивою, а поліції вдалося оперативно визначити автора дзвінка.

Нагадаємо, 11 серпня у штаті Флорида в США правоохоронці заарештували 26-річного Ричарда Клейтона, який погрожував влаштувати стрілянину в торговому центрі Walmart. У департаменті законодавчого нагляду штату заявили, що "Клейтон вірив у ідеологію переваги білої раси, і неодноразово залишав погрози у Facebook, використовуючи фейкові акаунти".

 

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