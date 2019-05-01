США и "Талибан" возобновили переговоры о прекращении войны в Афганистане

В Катаре официальные представители США и группировки "Талибан" возобновили переговоры, которые должны помочь прекратить 17-летнюю войну в Афганистане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что спецпосланник США по вопросам мира в Афганистане Залмай Халилзад провел встречу с политическим руководителем талибов муллой Абдул Гани Бардар, который возглавляет делегацию исламистов.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что между сторонами был проведен обмен мнениями о ключевых аспектах мирного соглашения в афганском вопросе.

"Крайне важно, чтобы два ключевых пункта повестки дня - полный вывод иностранных сил из Афганистана и предотвращение причинения вреда Афганистану - были завершены", - сообщил Муджахид.

Он добавил, что это сможет открыть путь для решения других аспектов проблемы и они смогут вступать в другие темы для после решения этого вопроса.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США согласовали с "Талибаном" проект мирного соглашения по Афганистану. Спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада заявил, что Соединенные Штаты Америки и движение "Талибан" в ходе переговоров в Дохе выработали проект мирного соглашения.