США та Україна представлять спільну заяву за підсумками переговорів у Джидді, - FT

Переговори України та США

Нагадаємо, українські та американські чиновники сьогодні, 11 березня, проводять переговори в Саудівській Аравії. Ключовими темами є завершення війни Росії проти України, а також відносини України та США.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначав, що переговори почалися конструктивно. Водночас детальніших деталей він поки що не розкривав.

Переговори в Джидді відбуваються після сварки між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, а також рішення Вашингтона припинити військову допомогу Україні.

Таким чином, за словами американських чиновників, Вашингтон хоче "натиснути" на Україну, щоб вона погодилася сісти за стіл переговорів.

Детально про те, як проходять переговори, - в матеріалі РБК-Україна.

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