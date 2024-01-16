США та союзники проведуть великі протичовнові навчання в Тихому океані

Сполучені Штати, Південна Корея, Індія, Австралія та Японія проведуть спільні протичовнові навчання біля острова Гуам у Тихому океані. Відомо, що міжнародні маневри розпочнуться сьогодні, 16 листопада, і продовжаться до 25 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhаp .

Повідомляється, що в ході навчань союзники відточуватимуть можливості боротьби з підводними загрозами ймовірних країн-противників.

Морські патрульні літаки з чотирьох країн Індо-Тихоокеанського регіону – Австралії, Індії, Японії та Південної Кореї – вирушили на американську базу ВПС Андерсон на Гуамі.

Австралія оголосила, що вона розгорнула два морські патрульні літаки Boeing P-8A Poseidon Королівських ВПС Австралії, які служать основною протичовновою платформою служби. Військово-морський флот Південної Кореї направив близько 40 військовослужбовців та морський патрульний літак P-3 для участі у щорічних навчаннях "Морський дракон". Морські сили самооборони Японії задіяли для навчання морський патрульний літак Kawasaki P-1.

В ході навчань військовослужбовці на борту морських патрульних літаків навчатимуться виявленню та відстеженню підводних човнів за допомогою обладнання виявлення, включаючи радари та гідроакустичні буї, а також обмін даними про цілі підводних човнів з іншими учасниками.

Заняття у класах також дозволять пілотам та льотним офіцерам із країн-учасниць будувати плани та обговорювати тактику з урахуванням можливостей та обладнання, розгорнутих їх відповідними силами. Навчання "Морський дракон" проводяться з 2014 року.

Навчання країн-членів НАТО та союзників

Країни НАТО та союзники регулярно проводять різні навчання для обміну бойовим досвідом та передачі теоретичних знань. Особливо кількість навчань зросла після повномасштабного вторгнення РФ до України.

Так, сьогодні, 15 січня, стало відомо, що Британія відправила 20 тисяч військовослужбовців для служби по всій Європі в рамках масштабних навчань НАТО в першій половині цього року. Навчання НАТО Steadfast Defender 24 проводяться з метою відпрацювання захисту свого східного флангу.

Також у Румунії в період з 14 по 18 серпня пройшли багатонаціональні навчання НАТО. У тренуваннях було задіяно понад 60 одиниць техніки.

Крім того, країни НАТО з 12 по 23 червня організовували найбільше авіаційне навчання Air Defender 2023, яке пройшло біля кордонів з Росією. У тренуваннях було задіяно близько 220 літаків 23 типів. Це зробило Air Defender 2023 найбільшими навчаннями з розгортання ВПС з моменту заснування НАТО у 1949 році.