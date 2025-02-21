США та РФ таємно обговорювали питання війни в Україні через канал у Швейцарії, - Reuters

Представники США та РФ кілька місяців негласно проводили зустрічі для неофіційних обговорень питання щодо війни в Україні. Для цього сторони використовували канал у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Три джерела західного видання, обізнані з цим питанням, розповіли, що такі перемовини мали місце в останні три місяці, в тому числі відбувалися й нещодавно минулого тижня.

За даними Reuters, для переговорів використовувався побічний канал з деякими контактами, і вони тривали під час перехідного періоду після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США 5 листопада.

Також зауважується, що учасники перемовин мають дипломатичний досвід і досвід служби безпеки, проте вони не є державними посадовцями. Крім того, не було зрозуміло, чи були вони направлені урядами своїх країн, повідомили Reuters два джерела. Співрозмовники ЗМІ відмовилися назвати імена учасників.

Одне з джерел західного видання розповіло, що принаймні невелика кількість радників Трампа були обізнані про такі зустрічі.

"Багато інших деталей залишаються неясними, зокрема порядок денний зустрічей, чи були присутні українці та коли почалися зустрічі. Але раніше нерозголошені зустрічі демонструють закулісні спроби США та Росії вивчити шляхи припинення війни в Україні, незважаючи на майже заморожування офіційних контактів за часів попередника Трампа, колишнього президента Джо Байдена", - пише Reuters.

Одне з джерел описало переговори у Швейцарії як "дискусії другого напряму", тобто розмови для неофіційного діалогу, спрямованого на покращення комунікації та висування ідей, а не на розробку конкретних пропозицій.

Два джерела Reuters розповіли, що принаймні одна зустріч відбулася в Женеві під час Мюнхенської конференції з безпеки (Німеччина) минулого тижня - зібрання міжнародних політичних лідерів і начальників служб безпеки.

Співрозмовник західних ЗМІ висловив припущення, що переговори другого плану втратили свою актуальність, оскільки останніми тижнями представники США та РФ встановили офіційні канали діалогу.