США и РФ тайно обсуждали вопрос войны в Украине через канал в Швейцарии, - Reuters

Представители США и РФ несколько месяцев негласно проводили встречи для неофициальных обсуждений вопроса о войне в Украине. Для этого стороны использовали канал в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Три источника западного издания, знакомые с этим вопросом, рассказали, что такие переговоры имели место в последние три месяца, в том числе происходили и недавно на прошлой неделе.

По данным Reuters, для переговоров использовался побочный канал с некоторыми контактами, и они продолжались во время переходного периода после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 ноября.

Также отмечается, что участники переговоров имеют дипломатический опыт и опыт службы безопасности, однако они не являются государственными чиновниками. Кроме того, не было понятно, были ли они направлены правительствами своих стран, сообщили Reuters два источника. Собеседники СМИ отказались назвать имена участников.

Один из источников западного издания рассказал, что по крайней мере небольшое количество советников Трампа были осведомлены о таких встречах.

"Многие другие детали остаются неясными, в частности повестка дня встреч, присутствовали ли украинцы и когда начались встречи. Но ранее неразглашенные встречи показывают закулисные попытки США и России изучить пути прекращения войны в Украине, несмотря на почти замораживание официальных контактов во времена предшественника Трампа, бывшего президента Джо Байдена", - пишет Reuters.

Один из источников описал переговоры в Швейцарии как "дискуссии второго направления", то есть разговоры для неофициального диалога, направленного на улучшение коммуникации и выдвижение идей, а не на разработку конкретных предложений.

Два источника Reuters рассказали, что по крайней мере одна встреча состоялась в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности (Германия) на прошлой неделе - собрания международных политических лидеров и начальников служб безопасности.

Собеседник западных СМИ высказал предположение, что переговоры второго плана потеряли свою актуальность, поскольку в последние недели представители США и РФ установили официальные каналы диалога.