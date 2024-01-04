ua en ru
Чт, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США та Південна Корея провели спільні військові навчання біля кордону з КНДР

Четвер 04 січня 2024 06:50
UA EN RU
США та Південна Корея провели спільні військові навчання біля кордону з КНДР Фото: США та Південна Корея провели спільні військові навчання (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська Південної Кореї та США провели спільні бойові навчання поблизу кордону з КНДР із використанням важкого озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що навчання мотострілецької бригади південнокорейської армії та бронетанкової бригади "Страйкер" армії США покликані перевірити та підвищити бойову готовність, моделюючи агресію ймовірного супротивника.

За даними південнокорейської армії, навчання тривали тиждень – з 29 грудня до 4 січня. Союзники різко збільшили масштаб та інтенсивність спільних навчань минулого року на тлі ескалації напруженості на Корейському півострові, оскільки Пхеньян зазнав як балістичних ракет великої дальності, так і тактичної зброї, призначеної для поразки цілей у Тихому океані.

У спільних навчаннях було задіяно понад 110 одиниць бойової техніки, включаючи танки південнокорейської армії, зенітну артилерію та бойові землерийні машини, а також американську штурмову авіацію та бойові броньовані машини.

Навчання Південної Кореї та союзників

В останні роки Південна Корея активізувала військові навчання із союзниками на тлі загроз з боку КНДР.

Так, наприкінці грудня Південна Корея провела незалежні навчання, що імітують ядерну атаку Північної Кореї, в рамках зусиль щодо відточення можливостей реагування на військові загрози Півночі.

Також повідомлялося, що понад 1000 південнокорейських військових, поліцейських та співробітників служб екстреної допомоги в середу взяли участь у рідкісних навчаннях з оборони, що імітують напад Північної Кореї на Сеул. Під час навчань було змодельовано напади на великий об'єкт водопостачання, станції телефонної мережі, а також підземний коридор зв'язку та силового кабелю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Южная Корея КНДР
NEWS
Експерти ISW пояснили, чому РФ може бути зацікавлена в обміні полоненими
Експерти ISW пояснили, чому РФ може бути зацікавлена в обміні полоненими
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту