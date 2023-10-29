США та КНР надсилають позитивні сигнали для покращення відносин, - глава МЗС Китаю

Китай та Сполучені Штати посилають один одному позитивні сигнали для стабілізації та покращення взаємин.

Про це заявив глава МЗС Китаю Ван І, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Обидві сторони спільно надсилають позитивні сигнали для стабілізації та покращення відносин і вважають, що корисно і необхідно підтримувати діалог, навіть незважаючи на те, що все ще існують різні розбіжності та протиріччя, а також питання, які потребують вирішення", - зазначив глава МЗС Китаю.

При цьому, за словами Ван І, шлях до саміту в Сан-Франциско, на якому можлива зустріч президента США Джо Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіна, не буде гладкою.

Він також заявив, що Китаю та США необхідно "повернутися на Балі", маючи на увазі останню зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна у кулуарах саміту "Великої двадцятки" на індонезійському курортному острові у листопаді минулого року.

Повідомляється, що Ван І під час зустрічей з американськими дипломатами обговорив взаємодію між збройними силами Китаю та США, питання фінансів, науки та технологій, а також події на Близькому Сході та війну в Україні.

Візит глави МЗС Китаю до США

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван І перебуває з візитом у Вашингтоні. Він уже зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

За інформацією ЗМІ, Ван І має підготувати візит до США лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Він може відбутися вже у листопаді.

Планується, що глава КНР відвідає саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско та зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Раніше Сі Цзіньпін заявляв, що Китай погоджується співпрацювати зі США, оскільки від цього залежить доля людства.