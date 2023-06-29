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США та Китай домовилися суттєво збільшити кількість авіарейсів

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Вашингтон, Четвер 29 червня 2023 05:19
США та Китай домовилися суттєво збільшити кількість авіарейсів Фото: США та Китай домовилися збільшити кількість авіарейсів (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

США та Китай мають намір суттєво збільшити кількість комерційних авіарейсів, щоб задовольнити запити споживачів.

Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Партнери домовилися подумати про поетапне збільшення кількості комерційних авіарейсів між Сполученими Штатами та Китаєм", - зазначив Крітенбрінк.

За його словами, до спалаху пандемії коронавірусу між США та Китаєм було близько 350 авіарейсів щотижня, тоді як зараз виконується лише 24 на тиждень.

"Думаю, ми можемо покращити", - зазначив він.

Він також заявив, що сторони досягли згоди про збільшення кількості авіаперельотів під час візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна цього місяця в рамках ширшої домовленості стабілізувати американсько-китайські відносини.

Також Крітенбрінк привернув увагу до значного дисбалансу у кількості китайських студентів у США та американських студентів у Китаї. За його словами, зараз у США навчається близько 300 тисяч китайських студентів, тоді як в університетах Китаю здобувають освіту лише 350 американських студентів.

Відносини США та Китаю

Сполучені Штати та Китай домовилися стабілізувати своє "суперництво", щоб воно не переросло у конфлікт. При цьому, як зазначають аналітики і політичні оглядачі, країни не змогли досягти серйозного прориву.

Напередодні глава держдепу США Ентоні Блінкена після своїх переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпін заявив, що стабілізація американо-китайських відносин не є результатом одного візиту, але це "добрий і важливий початок".

Також Блінкен заявив про те, що Китай запевнив, що не передаватиме зброю РФ для використання у війні проти України.

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