У США створили броньований позашляховик для дипломатів

Зовні такий позашляховик нагадує звичайний Chevrolet, але прес-служба концерну запевняє, що спецтранспорт розроблений з нуля, відрізняється інтегрованою бронекапсулою, посиленим шасі та оригінальним рульовим керуванням. Ступінь захисту не уточнюється.

Помічник держсекретаря США з дипломатичної безпеки Джентрі Сміт заявив журналістам, що встиг випробувати прототип. Чиновник підкреслив, що новий Chevrolet Suburban Shield краще управляється, чудово гальмує, а загалом шасі більш зібране та сприймається стійким. Він також висловив сподівання, що броньовики GM Defense допоможуть "виконати нашу місію для надійного проведення зовнішньої політики на найскладніших та найнебезпечніших постах".

За традицією, броньовані авто дипломатів США легко впізнати по гігантських рамках лобового скла, прихованим спецсигналам та шинам з високим профілем. Відомо, що позашляховик запропонують у двох версіях: 1LT та 2LT. У першому випадку йдеться про звичайний трирядний салон, у другому — про капітанські крісла посередині і відкидні лавки ззаду. При цьому двигуни штатні: атмосферний бензиновий V8 на 6,2 літра, або рядний шестициліндровий 3,0-літровий турбодизель.

Броньовані Chevrolet Suburban поставлятимуть до Держдепу за контрактом на суму 300 млн доларів. Скільки машин зроблять для дипломатів і силовиків не уточнюється, проте закордонні куленепробивні автомобілі такого сегменту коштують щонайменше 600 тисяч доларів.