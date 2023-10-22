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США стурбовані потенційною ескалацією на Близькому Сході, - Остін

Неділя 22 жовтня 2023 18:49
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США стурбовані потенційною ескалацією на Близькому Сході, - Остін Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

США занепокоєні тим, що бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС можуть перерости в ширший конфлікт на всьому Близькому Сході, який поставить під загрозу американські Збройні сили.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Ми стурбовані потенційною ескалацією. Фактично, ми бачимо перспективу значної ескалації нападів на наші війська і наших людей по всьому регіону. І тому ми збираємося зробити все необхідне, щоб переконатися, що наші війська перебувають у правильному положенні, вони захищені і що у нас є можливість реагувати", - заявив він.

Коментарі Остіна пролунали на тлі нападів іранських прихильників на американські військові бази в Іраку та Сирії, нещодавнього перехоплення ВМС ракет, випущених із Ємену, та активізації бойових дій на кордоні Ізраїлю та Лівану - і все це в умовах, коли Ізраїль продовжує військові операції проти ХАМАС у Газі у помсту за атаки ХАМАС.

США направили ударну групу ВМС США Dwight D. Eisenhower для з'єднання з авіаносною ударною групою ВМС США Gerald R. Ford до східної частини Середземного моря і розгорнуть батарею Terminal High Altitude Area Defense на додаток до батальйонів Patriot.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. Територією Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. Зокрема, за даними ЦАХАЛу, понад 550 ракет, випущених бойовиками ХАМАСу з 7 жовтня, впали на території Сектору Газа, вбивши палестинців.

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