США стремятся убедить госсектор и бизнес Индии не покупать российскую нефть, - Reuters

Представитель администрации Байдена отправился в Индию, чтобы поговорить с официальными лицами и частным сектором о санкциях США, поскольку Вашингтон стремится не допустить роста объемов закупок Индией российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Помощник госсекретаря по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг посетит Нью-Дели и Мумбаи, сообщил представитель министерства финансов.

Ожидается, что Розенберг встретится с членами правительства Индии, а также представителями нефтеперерабатывающих компаний. По словам представителя министерства финансов, визит Розенберг является одним из шагов администрации Байдена по привлечению партнеров и союзников по всему миру для обсуждения с официальными лицами и представителями промышленности вопросов о введении новых санкций США и экспортного контроля.

Нынешние санкции США против России не мешают другим странам покупать российскую нефть. Но чиновники администрации Байдена рассматривают возможность введения так называемых вторичных санкций, которые могли бы ограничить эти покупки.