У США нет стратегии смены режима в России, - Блинкен
У Соединенных Штатов нет стратегии смены режима в России. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал об этом после того, как президент Джо Байден заявил, что Владимир Путин "не может оставаться у власти".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Как вы знаете и как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима в России - или где-либо еще, если уж на то пошло", - сказал он во время визита в Иерусалим.
Комментируя заявление Байдена, Блинкен сказал, что президент США имел ввиду то, что "Путин просто не может быть уполномочен вести войну или участвовать в агрессии против Украины или кого-либо еще".
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