США не сприяють атакам України по території Росії, - Білий дім

Сполучені Штати Америки "не заохочують і не сприяють" атакам України по території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі в інтерв'ю CNN .

"Я просто хочу чітко пояснити, що ми не заохочуємо і не сприяємо цим атакам... Ми обговорювали з українцями наші побоювання з приводу атак по території Росії", - сказав Кірбі, коментуючи атаки дронів на Москву.

Він зазначив, що українці "самі відповідають за вибір своїх цілей та за те, де вони збираються розмістити свій військовий потенціал".

Кірбі також наголосив, що ЗСУ досягають успіхів під час контрнаступу і Сполучені Штати будуть продовжувати забезпечувати Україну усією необхідною технікою.

"Ми дійсно хочемо зосередитися на тому, що відбувається на території України. Вони досягають певного прогресу. І ми збираємося продовжувати стежити за тим, щоб вони мали всі необхідні матеріали. Ви могли помітити це в останніх пакетах, які ми надіслали. Техніка для розмінування займала перше місце в списку", - додав представник Білого дому.

Атака дронів на Москву

У ніч на вівторок, 1 серпня, у Москві та області прогриміли вибухи. Судячи з фото, опублікованих у соцмережах, як мінімум один із безпілотників влетів в одну з веж "Москва-Сіті".

Детальніше про цю атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що бізнес-центр "Москва-Сіті" в російській столиці зазнає атаки дронів вдруге за останні три дні. Так, вночі 30 липня дрони також вдарили по "Москва-Сіті", де розташовуються офіси трьох російських міністерств.