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США не спешат давать Украине беспилотники дальнего радиуса. Названа причина

Фото: беспилотник MQ-1C Grey Eagle (Photo Courtesy of U.S. Army)
Автор: Александр Мороз

Администрация президента США Джо Байдена пока воздерживается от утверждения запроса Украины на передачу боевых беспилотников дальнего радиуса действия MQ-1C Grey Eagle.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание пишет, что Украина более двух месяцев назад направила запрос на четыре таких беспилотника. Но администрация Байдена ссылается на необходимость длительного обучения украинских военных и риск потерять передовые технологии в боях с Россией.

"Администрация, похоже, применяет последовательный подход к переоценке украинских требований и рисков, связанных с предоставлением более совершенных систем. Похоже, что администрация не учла того риска, который этот медленный процесс создает для украинского успеха на поле боя", - отметила научный сотрудник вашингтонского Института изучения войны Дженнифер Кафарелла.

В то же время представитель Пентагона Майк Кафка отказался комментировать данный вопрос, отметив, что Вашинтон тесно сотрудничает с Киевом для восполнения критических возможностей, которые нужны на поле боя.

Отметим, беспилотник Grey Eagle имеет дальность полета более 300 километров и может нести до четырех ракет Hellfire. Компания-производитель готова взять на себя расходы по обучению украинских военных.

Напомним, ранее сообщалось, что в новом пакете военной помощи США предоставят Украине порядка 580 дронов PhoenixGhost.

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