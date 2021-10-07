США создали центр борьбы с вызовами от Китая и продолжат уделять внимание угрозам из России

"Бернс объявил о создании Китайского миссионерского центра (China Mission Center, CMC) для ответа на глобальный вызов со стороны Китайской Народной Республики", - говорится в релизе спецслужбы.

При этом директор ЦРУ подчеркнул, что угроза исходит от правительства Китая, а не от китайского народа.

"CMC будет и дальше укреплять нашу коллективную работу над самой важной геополитической угрозой, с которой мы сталкиваемся в 21-м веке, - со все более враждебным китайским правительством", - добавил Бернс.

Он также подчеркнул, что ЦРУ продолжит уделять пристальное внимание и другим важным угрозам, включая агрессивную Россию, провокационную Северную Корею и враждебный Иран, а также борьбу с терроризмом.