В США создали ресурс с данными о фактах воровства украинской продукции

Инициатива по изучению российского пиратства (ISRP) запустила новый проект, который будет выявлять масштабы разграбления Россией украинских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного представителя ISRP, бывшего заместителя госсекретаря США Джеймса К. Глассмана.

Документы, подтверждающие факты воровства, и текущие новости будут собирать в ресурсном центре группы под названием RussiaTheftWatch.

Он также представил первый доклад группы ISRP: в нем собраны все задокументированные факты грабежа Россией украинского зерна и металлопродукции, в частности, спутниковые фото, данные навигационных компаний и источников ISRP в разных странах мира.

Всего в отчете ISRP указано около 50 отдельных инцидентов, в отношении которых есть четкие доказательства того, что суда использовались для перевозки украинского зерна, украденного Россией.

Как сказано в отчете, награбленная сталь доставляется непосредственно в российские промышленные районы, где используется для местного производства. А зерно отправляется напрямую в Турцию или Сирию, причем в некоторых случаях проходит через российские порты, чтобы скрыть свое происхождение.

В последующих отчетах ISRP также представит свои выводы по поводу того, как смягчить последствия этого мародерства - в частности, механизмы по передаче Украине активов РФ, которые заморожены по всему миру.

Как известно, Россия крадет украинскую продукцию на государственном уровне: оккупанты восстановили функционал Мариупольского порта и вернули электро- и водоснабжение, чтобы иметь возможность вывозить еще больше награбленного.

На данный момент известно 3 кораблях, которые вывезли в Ростов украинскую сталь, всего же в порту Мариуполя металлопродукции, произведенной на заводах "Азовсталь" и ММКИ, на сумму более 100 миллионов долларов.