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У США створили ресурс з даними про факти крадіжки української продукції

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Вівторок 26 липня 2022 18:10
У США створили ресурс з даними про факти крадіжки української продукції Фото: у США створили ресурс з даними про факти крадіжки української продукції (t me)
Автор: Олександр Мороз

Ініціатива з вивчення російського піратства (ISRP) запустила новий проект, який виявлятиме масштаби розграбування Росією українських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного представника ISRP, колишнього заступника держсекретаря США Джеймса К. Глассмана.

Документи, що підтверджують факти крадіжки, і поточні новини збиратимуть в Ресурсному центрі групи під назвою RussiaTheftWatch.

Він також представив першу доповідь групи ISRP: в ньому зібрані всі задокументовані факти грабежу Росією українського зерна і металопродукції, зокрема, супутникові фото, дані навігаційних компаній і джерел ISRP в різних країнах світу.

Всього у звіті ISRP зазначено близько 50 окремих інцидентів, щодо яких є чіткі докази того, що судна використовувалися для перевезення українського зерна, вкраденого Росією.

Як сказано у звіті, награбована сталь доставляється безпосередньо в російські промислові райони, де використовується для місцевого виробництва. А зерно відправляється безпосередньо в Туреччину або Сирію, причому в деяких випадках проходить через російські порти, щоб приховати своє походження.

У наступних звітах ISRP також представить свої висновки з приводу того, як пом'якшити наслідки цього мародерства - зокрема, механізми з передачі Україні активів РФ, які заморожені по всьому світу.

Як відомо, Росія краде українську продукцію на державному рівні: окупанти відновили функціонал Маріупольського порту і повернули електро - і водопостачання, щоб мати можливість вивозити ще більше награбованого.

Зараз відомо 3 кораблях, які вивезли в Ростов українську сталь, всього ж в порту Маріуполя металопродукції, виробленої на заводах "Азовсталь" і ММКІ, на суму понад 100 мільйонів доларів.

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