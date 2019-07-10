США планируют создать военную коалицию в Персидском заливе

Фото: Джозеф Данфорд (GettyImages)

Коалиция обеспечит свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах

Власти США планируют создать международную коалицию по защите коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFE/RL.

Как сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд, на данный момент эта инициатива обсуждается.

"Мы сейчас сотрудничаем с рядом стран, чтобы понять, можем ли мы собрать коалицию, которая обеспечивала бы свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах", - сказал Данфорд.

Вместе с тем, он не уточнил, с какими именно странами ведутся переговоры о коалиции.

"Я считаю, что, вероятно, в течение следующих нескольких недель мы определим, у каких стран есть политическая воля, чтобы поддержать эту инициативу", - добавил он.

По предварительной информации, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США инициируют создание международной коалиции против Ирана, в которую бы вошли не только страны Персидского залива, но и Азии, и Европы. Помпео выразил надежду, что к коалиции присоединятся более 20 стран.

Ранее сообщалось, глава Южного командования вооруженных сил США Крейг Фоллер заявил о присутствии в Венесуеле российского военного контингента.

Как сообщало РБК-Украина, в Белом доме заявили об успешных торговых переговорах с КНР. Участники разговора обсудили возможность переговоров в формате личной встречи, однако предупредили, что для достижения сделки, которая устроила бы обе стороны, все еще далеко.