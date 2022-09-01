UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США создадут сеть дронов на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана, - WSJ

Фото: США создадут сеть дронов на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

ВМС США совместно с Израилем, Саудовской Аравией и другими ближневосточными странами работают над созданием сети беспилотников, которая должна помочь "сдержать" иранские вооруженные силы в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В США рассчитывают, что к следующему лету около 100 разведывательных БПЛА будут вести наблюдение на территории от Суэцкого канала до побережья Ирана.

Все подробности об инициативе засекречены. Известно, что тестируемые американскими ВМС дроны могут отправлять подробные изображения и другие данные.

Они будут передавать все полученную информацию в командный центр США в Бахрейне. Пока в испытаниях участвуют беспилотные аппараты без каких-либо вооружений. Эксперты ожидают, что в будущем США начнут оснащать БПЛА оружием, однако это может "вызвать бурные споры", отмечает WSJ.

В конце августа США нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в Сирии. Президент Джо Байден говорил, что этот шаг был осуществлен "в интересах национальной безопасности и внешней политики" Соединенных Штатов. Минобороны РФ утверждало, что Вашингтон сам участвует в подготовке боевиков террористических формирований.

Байден также заявил, что применит силу в качестве крайней меры, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран