США и союзники должны снизить доходы России от нефти, - замминистра финансов

Доходы России от нефти выросли, несмотря на сокращение объемов ее экспорта. Потому США и их союзники должны найти способы сократить доходы Москвы от продажи этого энергоресурса, возможно, за счет ограничения цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя министра финансов США Уолли Адейемо Reuters .

По словам Адейемо, более высокие цены на нефть компенсировали для РФ снижение объемов производства и экспорта после начала вторжения в Украину. Потому Соединенные Штаты обсуждают с европейскими и азиатскими союзниками способ ограничения цен на российскую нефть.

США уже запретили импорт российских энергоносителей. Европейский союз, сильно зависящий от России, работает над поэтапным бойкотом, начиная с конца 2022 года.

На вопрос, почему Вашингтон не ввел полное торговое эмбарго в отношении России, замминистра ответил, что такой шаг окажет лишь незначительное влияние на российскую экономику, учитывая ограниченный объем торговли между двумя странами.

Адейемо также отметил, что под вторичные санкции попали некоторые фирмы, которые обслуживают яхты российских олигархов. Минфин США также вскоре получит дополнительные регулирующие полномочия в отношении рынков и бирж криптовалют, чтобы гарантировать, что цифровые активы не будут использоваться для уклонения от санкций российским капиталом.