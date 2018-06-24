В США сошли с рельсов 32 вагона с нефтью

Произошла утечка около 5,5 тыс. баррелей нефти

Недалеко от американского города Дун (штат Айова) сошли с рельсов 32 грузовых вагона с нефтью. Об этом сообщается на сайте железной дороги BNSF Railway.

Сообщается, что произошла утечка около 5,5 тыс. баррелей нефти (870 тыс. литров). При этом специалистам по опасным веществам и окружающей среде удалось собрать около 2,38 тыс. баррелей нефти.

О причинах аварии не сообщается.

Напомним, в конце октября 2017 года сообщалось, что в округе Стерджен канадской провинции Альберта произошло крушение состава, перевозившего цистерны с нефтью. Всего с путей сошли 12 цистерн. Они опрокинулись, при этом часть нефти из них разлилась.