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У США зійшли з рейок 32 вагони з нафтою

НовиниНадзвичайні події    24.06.2018 - 21:25
Фото: (twitter.com/ActuallyUSA)
Фото: (twitter.com/ActuallyUSA)

Стався витік близько 5,5 тис. барелів нафти

Недалеко від американського міста Дун (штат Айова) зійшли з рейок 32 вантажних вагони з нафтою. Про це повідомляється на сайті залізниці BNSF Railway.

Повідомляється, що стався витік близько 5,5 тис. барелів нафти (870 тис. літрів). При цьому фахівцям з небезпечним речовинам і навколишньому середовищу вдалося зібрати близько 2,38 тис. барелів нафти.

Про причини аварії не повідомляється.

Нагадаємо, в кінці жовтня 2017 року повідомлялося, що в окрузі Стерджен канадської провінції Альберта сталася аварія складу, який перевозив цистерни з нафтою. Всього з рейок зійшли 12 цистерн. Вони перекинулися, при цьому частина нафти з них розлилася.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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