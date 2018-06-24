У США зійшли з рейок 32 вагони з нафтою

Стався витік близько 5,5 тис. барелів нафти

Недалеко від американського міста Дун (штат Айова) зійшли з рейок 32 вантажних вагони з нафтою. Про це повідомляється на сайті залізниці BNSF Railway.

Повідомляється, що стався витік близько 5,5 тис. барелів нафти (870 тис. літрів). При цьому фахівцям з небезпечним речовинам і навколишньому середовищу вдалося зібрати близько 2,38 тис. барелів нафти.

Про причини аварії не повідомляється.

Нагадаємо, в кінці жовтня 2017 року повідомлялося, що в окрузі Стерджен канадської провінції Альберта сталася аварія складу, який перевозив цистерни з нафтою. Всього з рейок зійшли 12 цистерн. Вони перекинулися, при цьому частина нафти з них розлилася.