США сомневаются, что Германия пойдет на жесткие санкции против России, - Bloomberg

США сомневаются, что Германия введет жесткие санкции против России, в том числе в отношении "Северного потока-2". В Вашингтоне активно обсуждают эту проблему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным источников издания, ситуация вокруг газопровода "Северный поток-2" и увеличивающееся влияние России может послужить поводом для разногласий между США и Германией. Один из бывших чиновников в беседе с агентством заявил, что в Вашингтоне сомневаются в готовности Берлина ввести жесткие санкции в отношении Москвы.

Как заявил изданию депутат бундестага Нильс Шмид, США призывают Германию к более жесткой позиции в отношениях с Россией. По его словам, решившись на этот шаг Европе придется заплатить высокую экономическую цену, включая возможные проблемы с поставками энергоносителей.

"Есть веские причины не делать этого (вводить жесткие санкции - ред.)", - добавил Шмид.