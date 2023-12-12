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США сьогодні можуть виділити Україні допомогу на 200 млн доларів, - "Голос Америки"

Вівторок 12 грудня 2023 18:51
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США сьогодні можуть виділити Україні допомогу на 200 млн доларів, - "Голос Америки" Архівне фото: президент США Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 12 грудня, можуть оголосити про виділення нового пакета військової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки Українською".

"США можуть оголосити про надання ще 200 мільйонів доларів військової допомоги для України", - йдеться у повідомленні.

Журналістка "Голосу Америки" Карла Бебб уточнила, що це може відбутись вже сьогодні.

Вона посилалася на посадовця США.

Допомога від США

Нагадаємо, США закінчуються гроші, які призначені для фінансування військової допомоги Україні. У зв'язку з цим президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів, в які входять понад 60 млрд доларів для України.

Зараз у Конгресі є розбіжності щодо цього пакету, оскільки республіканці вимагають додати туди пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Вчора координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі повідомляв, що Сполучені Штати Америки, ймовірно, оголосять черговий пакет військової допомоги Україні. Це станеться до кінця грудня.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський приїхав до США. Більш детально про поїздку - у матеріалі РБК-Україна.

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