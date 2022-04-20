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США не собираются воевать с Россией, но поддержат Украину, - посол

Фото: временный посол США в Великобритании Филип Т. Рикер (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Временный посол США в Великобритании Филип Т. Рикер заявил, что Украина получит необходимую военную помощь. В то же время Украина не является членом НАТО и на нее не распространяется статья о коллективной защите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он еще раз разъяснил решение президента США Джо Байдена о том, что американские войска не будут напрямую воевать в Украине, заявив: "Он очень ясно дал понять, что мы не собираемся воевать с Россией. Мы хотим поддержать Украину".

При этом он напомнил, что США защитят союзников по НАТО, которые подпадают под действие статьи 5, которая сделала НАТО таким успешным в течение этих 70 с лишним лет с точки зрения защиты зоны мира.

Посол отметил, что НАТО - оборонительный союз, никому не угрожающий. "Не угрожает Владимиру Путину, не угрожает России. А вот Путин нападает на русскоязычные города вроде Харькова. И поэтому мы будем продолжать поддерживать украинский народ, который снова продемонстрировал эту замечательную стойкость, и я думаю, что это было неожиданностью для Путина. В его расчетах, очевидно, много просчетов с его стороны", - добавил он.

Он рассказал о том, как действия России в Украине продемонстрировали силу альянса НАТО. "Путин думал, что найдет разделенный Запад, разделенные союзы, что сможет вбить клин. Он жестоко ошибался".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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