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США не снимут ограничения на поездки из-за штамма "Дельта"

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США, Вторник 27 июля 2021 03:09
США не снимут ограничения на поездки из-за штамма "Дельта" Фото: США не снимут ограничения на поездки из-за штамма "Дельта" (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

США не снимут ограничения на поездки из-за штамма "Дельта". Это решение было принято после заседания Белого дома на высоком уровне в пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это означает, что давние ограничения на поездки, которые не позволяли большей части населения мира въезжать в Соединенные Штаты с 2020 года, не будут отменены в краткосрочной перспективе.

"Учитывая то, где мы находимся сегодня со штаммом "Дельта", мы сохраним существующие ограничения на поездки на данный момент", - заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. - «Из-за штамма "Дельта" случаи заболевания в США растут, особенно среди непривитых, и в ближайшие недели этот рост, вероятно, продолжится".

Авиакомпании в течение нескольких месяцев активно лоббировали решение Белого дома о снятии ограничений, а теперь отрасли придется подождать как минимум до сентября для его возможного пересмотра.

Напомним, что ранее мы писали о том, что США борются с "Дельта"-коронавирусом.

Также из-за отказа от COVID-прививок и штамма "Дельта" за последние две недели заболеваемость в США утроилась.

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Соединенные Штаты Америки Коронавирус "Дельта"
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