США не снимут ограничения на поездки из-за штамма "Дельта". Это решение было принято после заседания Белого дома на высоком уровне в пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Это означает, что давние ограничения на поездки, которые не позволяли большей части населения мира въезжать в Соединенные Штаты с 2020 года, не будут отменены в краткосрочной перспективе.

"Учитывая то, где мы находимся сегодня со штаммом "Дельта", мы сохраним существующие ограничения на поездки на данный момент", - заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. - «Из-за штамма "Дельта" случаи заболевания в США растут, особенно среди непривитых, и в ближайшие недели этот рост, вероятно, продолжится".