США не снимут ограничения на поездки из-за штамма "Дельта"
США не снимут ограничения на поездки из-за штамма "Дельта". Это решение было принято после заседания Белого дома на высоком уровне в пятницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Это означает, что давние ограничения на поездки, которые не позволяли большей части населения мира въезжать в Соединенные Штаты с 2020 года, не будут отменены в краткосрочной перспективе.
"Учитывая то, где мы находимся сегодня со штаммом "Дельта", мы сохраним существующие ограничения на поездки на данный момент", - заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. - «Из-за штамма "Дельта" случаи заболевания в США растут, особенно среди непривитых, и в ближайшие недели этот рост, вероятно, продолжится".
Авиакомпании в течение нескольких месяцев активно лоббировали решение Белого дома о снятии ограничений, а теперь отрасли придется подождать как минимум до сентября для его возможного пересмотра.
Напомним, что ранее мы писали о том, что США борются с "Дельта"-коронавирусом.
Также из-за отказа от COVID-прививок и штамма "Дельта" за последние две недели заболеваемость в США утроилась.