США не знімуть обмеження на поїздки через штам "Дельта"
США не знімуть обмеження на поїздки через штам "Дельта". Це рішення було прийнято після засідання Білого дому на високому рівні в п'ятницю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Це означає, що давні обмеження на поїздки, які не дозволяли більшій частині населення світу в'їжджати в Сполучені Штати з 2020 року, не будуть скасовані в короткостроковій перспективі.
"Враховуючи те, де ми знаходимося сьогодні зі штамом "Дельта", ми збережемо існуючі обмеження на поїздки на даний момент", - заявила раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі. - "Через штам "Дельта" випадки захворювання в США зростають, особливо серед нещеплених, і в найближчі тижні це зростання, ймовірно, продовжиться".
Авіакомпанії протягом декількох місяців активно лобіювали рішення Білого Дому про зняття обмежень, а тепер галузі доведеться почекати як мінімум до вересня для його можливого перегляду.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що США борються з "Дельта"- коронавірусом.
Також через відмову від COVID-щеплень і штаму "Дельта" за останні два тижні захворюваність в США потроїлася.