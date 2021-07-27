США не знімуть обмеження на поїздки через штам "Дельта". Це рішення було прийнято після засідання Білого дому на високому рівні в п'ятницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Це означає, що давні обмеження на поїздки, які не дозволяли більшій частині населення світу в'їжджати в Сполучені Штати з 2020 року, не будуть скасовані в короткостроковій перспективі.

"Враховуючи те, де ми знаходимося сьогодні зі штамом "Дельта", ми збережемо існуючі обмеження на поїздки на даний момент", - заявила раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі. - "Через штам "Дельта" випадки захворювання в США зростають, особливо серед нещеплених, і в найближчі тижні це зростання, ймовірно, продовжиться".