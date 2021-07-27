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США не знімуть обмеження на поїздки через штам "Дельта"

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США, Вівторок 27 липня 2021 03:09
США не знімуть обмеження на поїздки через штам "Дельта" Фото: США не знімуть обмеження на поїздки через штам "Дельта" (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

США не знімуть обмеження на поїздки через штам "Дельта". Це рішення було прийнято після засідання Білого дому на високому рівні в п'ятницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це означає, що давні обмеження на поїздки, які не дозволяли більшій частині населення світу в'їжджати в Сполучені Штати з 2020 року, не будуть скасовані в короткостроковій перспективі.

"Враховуючи те, де ми знаходимося сьогодні зі штамом "Дельта", ми збережемо існуючі обмеження на поїздки на даний момент", - заявила раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі. - "Через штам "Дельта" випадки захворювання в США зростають, особливо серед нещеплених, і в найближчі тижні це зростання, ймовірно, продовжиться".

Авіакомпанії протягом декількох місяців активно лобіювали рішення Білого Дому про зняття обмежень, а тепер галузі доведеться почекати як мінімум до вересня для його можливого перегляду.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що США борються з "Дельта"- коронавірусом.

Також через відмову від COVID-щеплень і штаму "Дельта" за останні два тижні захворюваність в США потроїлася.

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Сполучені Штати Америки Коронавірус "Дельта"
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