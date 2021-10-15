США снимут ограничения на поездки в минимум 30 стран: названа дата

По словам представителя Белого дома, решение будет касаться стран на сухопутных границах США.

Кроме того, Белый дом сообщал 20 сентября, что Соединенные Штаты снимут ограничения для жителей 33 стран, включая Китай, Индию, Бразилию и большую часть Европы в начале ноября. Точной даты тогда не было.

По данным The Guardian, администрация президента Джо Байдена объявит сегодня, что границы для этих стран откроют с 8 ноября.

Как известно, с марта 2020 года в целях борьбы с пандемией коронавируса США ввели ряд ограничений для путишествий за границу.

