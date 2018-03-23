В США смертник подорвал автомобиль на военной авиабазе

Смертник подорвал загруженный баллонами с газом автомобиль

В Калифорнии на территории авиабазы Военно-воздушных сил США "Трэвис" взорвался загруженный баллонами с пропаном автомобиль, полиция рассматривает версию теракта, передает телеканал CBS.

Сообщается, что загруженный баллонами с пропаном автомобиль взорвался на въезде на авиабазу. По данным источника в правоохранительных органах Калифорнии, водитель подъехал к воротам, после чего умышленно подорвал баллоны. В результате инцидента он погиб на месте. Также сообщается, что больше никто не пострадал.

Полиция рассматривает происшествие как террористический акт. На данный момент угрозы для авиабазы нет. Отметим, данная авиабаза является основным грузовым и транспортным терминалом на западном побережье США. На ее территории постоянно находятся около 7 тыс. военных.

There was a possible attempted attack at Travis Air Force base in northern California. A car loaded with propane tanks ran through the main gates last night. CBS News' John Blackstone reporting. https://t.co/V9xHOKQmbu pic.twitter.com/VMMyEefB7U — CBS News (@CBSNews) March 22, 2018

Incident near main gate of Travis Air Force Base. Source of video unknown. pic.twitter.com/blLys0ZQ7g — Alert 5 (@alert5) March 22, 2018

Напомним, ранее в США неизвестный угрожал взрывом на базе Тихоокеанского флота. В частности, неизвестный подъехал на джипе к главным воротам базы и заявил, что у него на теле и в машине находятся взрывные устройства. Его задержали.