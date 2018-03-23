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Интервью

В США смертник подорвал автомобиль на военной авиабазе

НовостиПроисшествия    23.03.2018 - 08:36
Фото: авиабаза ВВС США Трэвис (travis.af.mil)
Фото: авиабаза ВВС США Трэвис (travis.af.mil)

Смертник подорвал загруженный баллонами с газом автомобиль

В Калифорнии на территории авиабазы Военно-воздушных сил США "Трэвис" взорвался загруженный баллонами с пропаном автомобиль, полиция рассматривает версию теракта, передает телеканал CBS.

Сообщается, что загруженный баллонами с пропаном автомобиль взорвался на въезде на авиабазу. По данным источника в правоохранительных органах Калифорнии, водитель подъехал к воротам, после чего умышленно подорвал баллоны. В результате инцидента он погиб на месте. Также сообщается, что больше никто не пострадал.

Полиция рассматривает происшествие как террористический акт. На данный момент угрозы для авиабазы нет. Отметим, данная авиабаза является основным грузовым и транспортным терминалом на западном побережье США. На ее территории постоянно находятся около 7 тыс. военных.

 

 

Напомним, ранее в США неизвестный угрожал взрывом на базе Тихоокеанского флота. В частности, неизвестный подъехал на джипе к главным воротам базы и заявил, что у него на теле и в машине находятся взрывные устройства. Его задержали.

 

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Теги: Соединенные Штаты Америки, Теракт, Взрыв
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