У США смертник підірвав автомобіль на військовій авіабазі

Смертник підірвав завантажений балонами з газом автомобіль

В Каліфорнії на території авіабази Військово-повітряних сил США "Тревіс" вибухнув завантажений балонами з пропаном автомобіль, поліція розглядає версію теракту, передає телеканал CBS.

Повідомляється, що завантажений балонами з пропаном автомобіль вибухнув на в'їзді на авіабазу. За даними джерела в правоохоронних органах Каліфорнії, водій під'їхав до воріт, після чого навмисне підірвав балони. В результаті інциденту він загинув на місці. Також повідомляється, що більше ніхто не постраждав.

Поліція розглядає подію як терористичний акт. На даний момент загрози для авіабази немає. Зазначимо, дана авіабаза є основним і транспортним вантажним терміналом на західному узбережжі США. На її території постійно перебувають близько 7 тис. військових.

There was a possible attempted attack at Travis Air Force base in northern California. A car loaded with propane tanks ran through the main gates last night. CBS News' John Blackstone reporting. https://t.co/V9xHOKQmbu pic.twitter.com/VMMyEefB7U — CBS News (@CBSNews) March 22, 2018

Incident near main gate of Travis Air Force Base. Source of video unknown. pic.twitter.com/blLys0ZQ7g — Alert 5 (@alert5) March 22, 2018

Нагадаємо, раніше в США невідомий погрожував вибухом на базі Тихоокеанського флоту. Зокрема, невідомий під'їхав на джипі до головних воріт бази і заявив, що у нього на тілі та в машині знаходяться вибухові пристрої. Його затримали.