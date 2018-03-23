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У США смертник підірвав автомобіль на військовій авіабазі

НовиниНадзвичайні події    23.03.2018 - 08:36
Фото: авіабаза ВПС США Тревіс (travis.af.mil)
Фото: авіабаза ВПС США Тревіс (travis.af.mil)

Смертник підірвав завантажений балонами з газом автомобіль

В Каліфорнії на території авіабази Військово-повітряних сил США "Тревіс" вибухнув завантажений балонами з пропаном автомобіль, поліція розглядає версію теракту, передає телеканал CBS.

Повідомляється, що завантажений балонами з пропаном автомобіль вибухнув на в'їзді на авіабазу. За даними джерела в правоохоронних органах Каліфорнії, водій під'їхав до воріт, після чого навмисне підірвав балони. В результаті інциденту він загинув на місці. Також повідомляється, що більше ніхто не постраждав.

Поліція розглядає подію як терористичний акт. На даний момент загрози для авіабази немає. Зазначимо, дана авіабаза є основним і транспортним вантажним терміналом на західному узбережжі США. На її території постійно перебувають близько 7 тис. військових.

 

 

Нагадаємо, раніше в США невідомий погрожував вибухом на базі Тихоокеанського флоту. Зокрема, невідомий під'їхав на джипі до головних воріт бази і заявив, що у нього на тілі та в машині знаходяться вибухові пристрої. Його затримали.

 

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Теги: Сполучені Штати Америки, Теракт, Вибух
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